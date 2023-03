Un passo alla volta, ma che sia senza intoppi. Federicoè partito: direzione Innsbruck, clinica Hochrum. Vuole vederci chiaro sui problemi post infortunio e allora ha deciso di farsi visitare dal Prof Fink, guru delle ginocchia. Come racconta Gazzetta,dopo i recenti stop contro Friburgo (gara d’andata di Europa League) e Inter.Precauzione totale. Gli esami, già ripetuti due volte alnegli ultimi dieci giorni, hanno infatti escluso lesioni. E grazie alle terapie degli ultimi giorni anche la tendinite sembra in via di guarigione. Tanto che in casa Juve e anche negli ambienti vicini al giocatore sono ottimisti sul rientro di Fede già per la ripresa del primo aprile contro il Verona. Per il quotidiano, però, Chiesa, segnato dal grave infortunio della passata stagione e dai tanti mesi trascorsi ai box, avverte l’esigenza di farsi visitare – e forse pure rassicurare – anche dal luminare delle ginocchia.