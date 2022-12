Si avvicina il momento della "prima prova generale" per Federico. Come scrive Il Corriere dello Sport, dopo aver mostrato segnali incoraggianti nell'allenamento congiunto con la Primavera, l'esterno classe 1997 è pronto a scendere in campo nell'amichevole di sabato contro l', per continuare a mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato. E con lui al top - si legge sul quotidiano - lasogna la rimonta scudetto.