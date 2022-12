Il momento tanto atteso si sta avvicinando:, la prima ovviamente dal suo rientro dall'infortunio, al termine di un percorso di recupero lungo e tortuoso di cui ha iniziato a vedere la fine nel periodo precedente la sosta con gli scampoli di gara che gli sono stati concessi per riprendere l'abitudine e il ritmo, oltre che per verificare la reazione del ginocchio operato. Finalmente adesso, come scrive Tuttosport, è ora di partire dall'inizio: l'appuntamento è per sabato all'Emirates Stadium, per l'amichevole contro l', in cui verosimilmente Massimilianolo farà scendere in campo al fianco di Moisecome seconda punta nel 3-5-2, vista l'assenza di molti uomini.Una posizione, questa, non proprio nelle corde del classe 1997, che non ha nascosto la sua preferenza per il ruolo d'esterno pur assicurando di essere a totale disposizione. Il tecnico livornese, da parte sua, già nel settembre 2021 aveva indicato per Chiesa un, dicendosi certo delle sue potenzialità. Certamente la duttilità non gli manca, motivo per cui potrà rappresentare un vero e proprio. Il test di "lusso" di sabato potrà fornire indicazioni preziose anche in tal senso.