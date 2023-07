Rinnovo e poi? Federicoè uno dei pezzi pregiati della Juve, ma come tale anche uno di quelli che può presto diventare uomo mercato, rispondendo a qualche chiamata dall'estero. Soprattutto da quel mercato inglese che, qualche settimana fa, ha portato avanti i sondaggi con il club bianconero, che ha fatto il prezzo: 50 milioni, almeno. Non è incedibile, perché nella Juventus, oggi, non lo è nessuno.E lui? Si sentirebbe pronto per un cambio di maglia, qualora ci sia un progetto interessante, così Liverpool e Newcastle lo seguono attentamente. Le offerte ancora non sono arrivate, anche perché il club al momento ha un'idea in testa per lui. E una data: giugno 2025, tra due anni, scadenza del contratto. Per questo - si legge sul Corriere dello Sport - oltre ad aspettare eventuali offerte Giuntoli eda formalizzare magari prima di una possibile cessione. Anche perché senza rinnovo la prossima estate Chiesa potrebbe dettare le regole e la Juve non vuole ritrovarsi in quella situazione.