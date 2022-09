Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Federicoè quasi pronto a tornare in campo, per grande gioia di tutti i tifosi dellache tanto hanno sentito la sua mancanza negli ultimi mesi, dopo il grave infortunio subìto al legamento crociato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è già una data da poter segnare sul calendario: è quella dell', quando i bianconeri saranno impegnati a San Siro contro il, match per cui il classe 1997 azzurro punta a tornare nella lista dei convocati.