Federicoha ottenuto un importante traguardo personale. La prossima, infatti, è stata la 200^ presenza in Serie A per l'esterno della, che diventa così il quarto giocatore nato dal 1997 in avanti a raggiungere questa soglia nella competizione, dopo Nicolò, Gianluigie Manuel; inoltre, il 26enne bianconero ha preso parte finora a 69 gol nel massimo campionato italiano (37 gol e 32 assist), meno solo di Lautaro Martinez (97) e Dusan Vlahovic (69) sempre tra i giocatori nati dal 1997.