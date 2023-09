La vicenda riguardanteha ovviamente oscurato tutto il resto, tra cui, la notizia sulle condizioni di Federico Chiesa. Gli esami svolti al JMedical hanno confermato gli esiti dei medici della nazionale, niente lesioni per il giocatore dopo il problema all'adduttore accusato in allenamento venerdì a Coverciano.L’esterno azzurro, nel corso della settimana, riporta Tuttosport,. La ripresa del campionato incombe, ma l’ottimismo resta il sentimento predominante nello staff medico bianconero, a maggior ragione dopo gli accertamenti di ieri: il numero sette, salvo intoppi da qui a sabato, dovrebbe figurare nella lista dei convocati di Allegri.Di solito, il tecnico livornese è sempre prudente in questo tipo di situazioni, a maggior ragione ora che il club ha solo il campionato da affrontare. In una delle giornate più complicate per il mondo Juve (l'ennesima dopo la passata stagione), una notizia di campo positiva per Allegri c'è stata. Certo, non basterà per "pareggiare" quanto successo con Pogba, ma intanto è già qualcosa, visto anche l'importanza che ha avuto Federico nelle prime giornate stagionali.