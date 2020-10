Come sottolineato più volte, Andrea Pirlo cercherà di far coesistere più giocatori offensivi contemporaneamente. Con l’arrivo di Federico Chiesa se n’è aggiunto uno alla lista, che causerà più di un grattacapo al nuovo tecnico bianconero. L’edizione odierna di Tuttosport propone tre tipologie di formazioni con l’ex Fiorentina in campo: nel 3-4-2-1 proposto fino ad ora, Chiesa si collocherebbe sull’out destro, ipotizzando invece un cambio modulo, col 4-3-3 esterno destro nel tridente con Ronaldo e Dybala, infine, nel 4-4-2 si posizionerebbe sulla fascia, sfruttando le sue doti atletiche.