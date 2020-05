La Juventus sta cercando la chiave giusta per convincere la Fiorentina a cedere Federico Chiesa. Dopo averlo considerato incedibile più e più volte, il presidente Commisso ha aperto alla possibile partenza del classe '97. Così i bianconeri hanno iniziato a lavorare sulla possibile contropartita da offrire ai viola, per anticipare la concorrenza di Inter e Bayern Monco. Paratici ha individuato in Ronaldo Mandragora la pedina giusta: il centrocampista tornerà dall'Udinese grazie alla clausola di recompra, poi l'idea è quella di girarlo alla Fiorentina aggiungendo una parte cash in cambio di Federico Chiesa.