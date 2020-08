Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha aperto alla cessione di Chiesa. E la Juve è lì, in prima fila, ormai da un anno. Nelle ultime settimane i bianconeri si sono concentrati sulla ricerca dell'attaccante centrale - Dzeko è il primo obiettivo di Pirlo - ma non ha mai mollato la presa per l'esterno offensivo viola. C'è apertura da parte della Fiorentina che però vuole almeno 65 milioni, secondo La Nazione, per cedere il giocatore, per poi reinvestire quella cifra sul mercato. Difficile però che la Juve arrivi a un'offerta così alta per Chiesa, che in questo momento è ancora una trattativa complicata.