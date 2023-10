Ieri ha compiuto 26 anni, oggi è stato al centro del summit milanese tra il suo agente e Cristiano Giuntoli , organizzato per discutere di undi contratto che il club bianconero vuole fortemente. Sono giorni importanti per Federico, che si candida a diventare sempre più un punto fermo per ladel presente e del prossimo futuro. Intanto l'obiettivo a breve termine è semplice e chiaro: mettersi pienamente a disposizione di Massimilianoper la sfida di sabato sera contro il, lasciandosi alle spalle una volta per tutte i problemi fisici che lo hanno tormentato nelle scorse settimane dopo un inizio di stagione più che convincente.- Ad oggi, il suo impiego dal primo minuto all'Allianz Stadium è più che probabile. E insieme a lui - altra buona notizia - dovrebbe agire Dusan, a sua volta reduce da qualche acciacco e alla ricerca di un gol che manca da più di un mese. Sono proprio loro due, del resto, i titolari di Madama in attacco, nonostante il confortante stato di forma di Moisee le garanzie offerte da Arek. E Federico, ora, scalpita. Il percorso per prendersi definitivamente la Juve comincia adesso, dal Verona.