Come racconta il Corriere dello Sport,. Eccome se c’è. Anche questo emerge dalla trasferta di Cremona della Juve, quella che è valsa la vittoria consecutiva numero sette in campionato senza subire reti. Sette come il numero di maglia di Chiesa in questa stagione, un giocatore inevitabilmente tutto nuovo rispetto al passato dopo il lungo stop per infortunio. In campo già appena prima della sosta per il Mondiale, a dicembre non ha potuto sfruttare le amichevoli in programma per mettere chilometri nelle gambe. Allegri l'ha inserito nel ruolo primordiale: esterno a destra nel 3-5-2.