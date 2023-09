Lasi prepara ad aprire questa giornata di campionato dopo la sosta nazionali e scenderà in campo sabato pomeriggio alle 15 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per la gara contro la Lazio. Biancocelesti allenati dall'ex Maurizio. Chi è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra della Vecchia Signora tra le mura della Continassa è Federico, dopo aver saltato le due gare con gli azzurri di Luciano Spalletti per un infortunio muscolare. La domanda sorge spontanea dopo l'ottimo avvio di stagione del numero 7 bianconero: giocherà contro la Lazio?Allenandosi con il gruppo squadra le sue quotazioni per una maglia da titolare crescono certamente, come riferisce La Gazzetta dello Sport. Resta vivo il ballottaggio però con Arek Milik che scalpita e non vede l'ora di farsi trovare pronto. Rimane invece indietro, almeno al momento, Moise Kean, nelle quotazioni per una maglia da titolare contro la squadra allenata da Maurizio Sarri.