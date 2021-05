13 gol e 11 assist in 41 partite e una notte da protagonista assoluto: 6 gennaio 2021, Milan-Juventus 1-3. Andrea Pirlo sorride: Francesco Chiesa è tornato a disposizione del tecnico bianconero. Un recupero importante per le scelte dell'allenatore, che con Parma e Fiorentina ha dovuto fare a meno di Chiesa alle prese con un infortunio muscolare, e nell'ultima gara contro l'Udinese ha preferito tenerlo a riposo per precauzione.