In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Federico Chiesa e delle sue condizioni: "Sta meglio. E' entrato bene. Domani dovrò decidere sicuramente se farlo partire dall'inizio o portarlo in panchina. Giovedì ne abbiamo un'altra, dobbiamo gestire le forze. In difesa ci sarà qualche cambio, c'è chi ha giocato tanto".