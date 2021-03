Sorprendentemente, Federico Chiesa si è elevato a uomo immagine della Juventus. Personalità, gol e assist, per una stagione fino a questo momento da incorniciare. Ecco il dato evidenziato sul sito ufficiale della Juve: “Federico Chiesa ha eguagliato il suo primato personale di assist in un singolo campionato di Serie A (sei, come nel 2019/20 con la Fiorentina), ma non aveva mai partecipato a 13 gol (sette reti, sei assist) nelle sue prime 23 gare in una singola stagione nel massimo campionato”.