Sacrificabili in casa Juve. Tra Vlahovic e Chiesa c'è chi può partire a deciderà il mercato. Sì, perché senza Europa (almeno quella che conta) un sacrificio sarà indispensabile. Come scrive la Gazzetta, "il più spendibile sul mercato è Vlahovic, che piace in Premier League ma non solo. Occhio però anche a Chiesa, altro giocatore che può portare soldi e non è considerato un intoccabile da Max".