Juve e Chiesa ripartono da zero. I bianconeri avevano un accordo di massima con il calciatore, raggiunto dopo che la precedente proprietà viola aveva dato il via libera alle trattative pur non avendo ancora trovato un accordo con i bianconeri. Commisso ha però bloccato tutto dichiarando incedibile il calciatore. Durante l'estate Chiesa ha provato a far valere la parola che aveva con la Juve ma il nuovo presidente della Fiorentina è stato irremovibile. Ora si riparte da zero, senza accordi non scritti e senza corsie preferenziali con l'Inter che già da tempo ha messo gli occhi sul talento viola.