Tre assenti per la Juventus contro il Milan. Una situazione che Tuttosport descrive così: "Allegri va al Meazza senza gli infortunati Bonucci e Chiesa: il primo è ancora messo fuori causa da un problema muscolare, mentre il secondo oggi verrà operato a Innsbruck per ricostruire il legamento crociato anteriore sinistro laceratosi contro la Roma (l’operazione era slittata a causa di uno stato febbrile dell’attaccante). Non ci sarà Ramsey , che si è negativizzato dal Covid e che è sempre in attesa di un acquirente".