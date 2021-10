Unfelice - o quantomeno sereno - per Federico. Il talento dellae della Nazionale azzurra festeggia oggi, un traguardo che certamente può concedersi di celebrare in tranquillità dopo la buona prestazione offerta a San Siro nel Derby d'Italia. Lasciato in panchina tra i mugugni dei tifosi, il classe 1997 è entrato in campo al 65' riuscendo a portare, insieme a Paulo, tutto ciò che ai bianconeri fino a quel momento era mancato: spunti offensivi, idee, qualità, insomma una scarica di energia indispensabile per strappare almeno il pareggio in una partita delicata, che l'sembrava aver indirizzato a proprio favore. Sul rettangolo di gioco del Meazza Chiesa è sempre un campanello d'allarme pronto a suonare e a spaventare i nerazzurri, rivelandosi ancora una volta una pedina indispensabile per la Juventus di Max Allegri.Sì, quell'Allegri che ieri gli ha preferito- "più utile in una gara fisica come quella contro l'Inter", secondo il tecnico -, forse perchè un po' deluso dalle sue recenti performance contro, partite in cui il fresco 24enne non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale, restando in ombra. Il riscatto, però, non è tardato ad arrivare. Chiesa è tornato a fare "il Chiesa" al momento giusto, quando c'era bisogno di lui, contribuendo a raddrizzare una sfida complicata e dimostrando che il posto che gli spetta è solo uno: quello da titolare, che ritroverà già mercoledì nell'infrasettimanale casalingo contro il. Ma non prima di aver spento le sue 24 candeline, magari esprimendo un desiderio speciale...