Ieri, durante l'allenamento,ha avvertito un fastidio muscolare al muscolo "semimembranoso" dopo un tiro. Con saggezza, Chiesa ha deciso di, consapevole che un sovraccarico su quel muscolo avrebbe potuto causareQuesto tipo di fastidio è particolarmente preoccupante a due giorni dal derby e ha aumentato la tensione nell'ambiente della Juventus. La squadra ha subito attivato le, compresi controlli medici e valutazioni. Nel tardo pomeriggio, i risultati hanno rassicurato l'ambiente, poiché non sono state riscontrate lesioni muscolari. Si trattava più di un affaticamento, il che significa che c'è ancora la possibilità che Chiesa possa giocare nel derby di domani.Tuttavia, al momento non ci sono certezze, e la decisione verrà presa durante l'allenamento di questa mattina,Nel caso di una risposta positiva, Chiesa potrebbe essere consideratoper la partita contro il Torino. Tuttavia, potrebbe essere utilizzato dalla panchina, lasciando spazio a una coppia d'attacco inedita formata da Arek Milik e Moise Kean. Mentre le condizioni di Chiesa offrono un po' di ottimismo,Vlahovic ha continuato ad allenarsi separatamente a causa di una lombalgia che lo ha tormentato per alcune settimane e che lo ha costretto a saltare anche la partita contro l'Atalanta. Quindi, al momento, sembra che la partita di Vlahovic sia ancora più incerta.