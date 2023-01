Come racconta Tuttosport, nel programma di recupero di Chiesa erano previsti questi momenti di stop dovuti alla lunga inattività.è rientrato a novembre giocando 16 minuti contro il Psg, 17 con l’Inter e 26 contro la Lazio, saltando nel mezzo la trasferta di Verona. Durante la sosta ha dovuto affrontare un affaticamento muscolare, ma dopo la mezz’ora di Cremona c’è da aspettarsi che giochi almeno un tempo domani contro l’Udinese: l’obiettivo è quello di essere in grado di reggere il peso di quasi una partita intera per la sfida del 13 al Maratona contro il Napoli. Sarà un’altra arma in più nello scacchiere di Massimiliano Allegri .