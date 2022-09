Qualche giorno e poi... poi saranno 8 mesi da quandosi è infortunato. 8 mesi che avrebbero dovuto riportarlo alla guarigione, mentre ci vorrà ancora un po', un po' di più. L'obiettivo di Allegri, infatti, è quello di riavere il suo esterno prima della pausa per il Mondiale, premesso sempre che al 100% sarà soltanto dal mese di gennaio.In conferenza stampa, oggi il tecnico è tornato a parlare delle condizioni di Chiesa: "Si sta allenando in campo, ma non sul gruppo". Non una grossa novità, a dire il vero. Il recupero sta procedendo, più o meno spedito, e tutta l'attesa sta montando non solo nello spogliatoio bianconero (dove Federico è sempre presente), ma anche sui social. I tifosi non vedono l'ora di rivederlo in campo.