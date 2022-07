Federicoha scelto la magliaper la prossima stagione. L'attaccante exè ancora fermo ai box peral legamento crociato rimediato durante la scorsa stagione e ora mette nel mirino anche una data per il rientro. La classe, la grinta e le qualità di Federico saranno un po' il nuovo acquisto della Juventus per la prossima stagione dopo un anno quasi di assenza.Chiesae domani sarà tra i volti noti che si raduneranno allaper dare il via alla nuova stagione che inizierà ufficialmente domenica prossima. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport l'ex viola vorrebbe rientrare in campo in una gara ufficiale. Federico aveva subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio lo scorso 10 gennaio nella gara contro la. Ora più che mai mette nel mirino il rientro nella nuova stagione per tornare a portare in alto la sua Vecchia Signora.