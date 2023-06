Federico Chiesa è tra i big il nome più "spendibile" per un sacrificio come riporta Tuttosport. Al momento, sia il club che l'entourage del giocatore stanno facendo serie riflessioni sul futuro. Chiesa vuole un ruolo centrale e che sia riconosciuto sia in campo che fuori (con un nuovo contratto). La Juve sa che senza il rinnovo, la soluzione migliore sarebbe quella di cederlo in estate, per evitare di ritrovarsi ad un solo anno dalla fine del contratto (2025).