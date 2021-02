Federico Chiesa è sempre più determinante. Lo è trasversalmente contro qualsiasi squadra incontri la Juventus, l’ex Fiorentina è diventato un fattore per la squadra di Pirlo. Crea superiorità numerica, aggiunge agonismo alla gara e adesso è anche più disciplinato dal punto di vista tattico. Merito di Pirlo ma anche di Chiesa stesso, che si è messo al lavoro fin da subito per ripagare la fiducia elargita dal club bianconero. Contro il Crotone l’ennesima prestazione di alto livello, come dimostrato dai voti dei quotidiani sportivi.



Sfoglia la gallery per vedere i voti di Chiesa