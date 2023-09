Una gara su alti livelli quella disputata ieri da Federicoallo stadio Castellani contro l'Empoli. La Juventus però ora ha un desiderio: quello di blindare l'esterno azzurro. Il suo contratto è innel 2025 e più passa il tempo più il rischio di perderlo aumenta. Infatti, senza rinnovo la prossima estate il giocatore avendo solo più un anno di contratto potrebbe lasciare Torino per una cifra decisamente al ribasso. Ecco però che arriva in azione Giuntoli.Come riferisce La Gazzetta dello Sport Cristianoavrebbe già una mezza promessa Fali, il suo agente: aggiungiamo intanto un anno in più, alla stessa cifra d’ingaggio, per dare più potere alla Juve in caso di offerte a fine campionato. Chiesa nel frattempo manda segnali convincenti dal campo, l'infortunio è ormai alle spalle e si pensa al rinnovo.