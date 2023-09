Federico Chiesa, dopo un lungo periodo di difficoltà fisiche dovute all'infortunio, sembra riuscire pian piano a tornare ai livelli a cui ci aveva abituato, candidandosi per essere uno dei leader della nuova Juventus. Chi invece lascia il ruolo da leader è Leonardo Bonucci, passato all'Union Berlino negli ultimi giorni di mercato. L'ex Fiorentina, ha affidato ai propri social il ringraziamento a Bonucci.LE PAROLE DI CHIESA - "Un esempio come giocatore e come persona. Dal primo giorno mi hai saputo trasmettere i valori della Juventus - le parole dell'attaccante bianconero - In bocca al lupo per la tua nuova sfida!"