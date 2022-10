Anche Federico, così come Pogba, corre verso il rientro. L'esterno lavora in gruppo ormai da due settimane, nei prossimi giorni effettuerà in amichevole il tagliando prima della convocazione ufficiale. Se tutto dovesse andare secondo programmi, come racconta Gazzetta,Adessoscalpita. Dipendesse da lui, si convocherebbe già per la sfida con l'Empoli di venerdì sera. Allegri ci pensa, anche solo per fargli riassaporare l'atmosfera della partita, ma è chiaro che prima Federico andrà testato. Oggi sarà presa la decisione insieme al suo staff, due le opzioni più probabili per Gazzetta: uno, organizzare un test in famiglia già domani, coinvolgendo l'Under 19; due, prestare Chiesa all'Under 19 di Montero per la partita di venerdì con il Cagliari. A quel punto sarebbe chiaramente impossibile vederlo con l'Empoli, ma possibile vederlo a Lisbona con il Benfica.