C'è anche Federicoin questo Juve-Lazio che chiude un 2022 sfortunatissimo per l'esterno bianconero. Tra chi torna, sì, c'è pure il numero 7. Convocato in Nazionale dove potrà ritrovare ritmo e fiducia, intanto con la Lazio diventa un'arma tattica fondamentale, "capace di far saltare il banco se ne necessario nell'ultima parte di gara".Come racconta il Corriere dello Sport, sono stati definiti "incoraggianti gli spezzoni disputati contro Psg e Inter", ma è stato inevitabile il turno di riposo contro il Verona. Ecco però che, nell'ultimo atto del 2022 ci sarà anche Chiesa, "determinato più che mai a farsi notare per la sua presenza dopo quasi dieci mesi di stop". Il percorso resta tortuoso, importante e faticoso: l'obiettivo di Federico è quello di mettersi totalmente a disposizione dal 2023, dove potrà finalmente riavere un ruolo primario nella Juventus e soprattutto una maglia da titolare. Se Allegri dovesse continuare col 3-5-2, a quel punto Chiesa potrebbe diventare un'ottima seconda punta.