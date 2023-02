Ieri contro lo Spezia il grande assente era Federico, alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box. Non ci sono certezze però sul rientro dell'ex Fiorentina in vista della Champions League contro il Nantes. Come riferito dallo stesso Allegri ieri. Stando a quanto riferisce Tuttosport infatti il tecnico livornese potrebbe utilizzare al suo posto Filip Kostic.