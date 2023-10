Dopo la pausa per gli impegni internazionali, lasi appresta a tornare in scena nel prossimo fine settimana. L'attesa è concentrata soprattutto sull'incontro clou di domenica tra, anche se l'attenzione in casa bianconera è focalizzata su, il quale ha continuato a svolgere un programma di allenamento differenziato sotto supervisione medica e fisioterapica.Anche nella giornata odierna, il giovane attaccante non si è unito al gruppo negli allenamenti, e la sua presenza in panchina per l'incontro a San Siro rimane incerta, in attesa di una valutazione accurata da parte dello staff medico. Allegri, intenzionato a non rischiare ulteriori complicazioni, prenderà una decisione solo dopo aver consultato gli specialisti. Si fa riferimento a un episodio simile accaduto circa un mese fa,Nel caso in cui Chiesa non fosse in grado di partecipare, ci sarebbe un dibattito aperto traper determinare chi affiancherànell'attacco della. Il serbo, infatti, è completamente recuperato e si prevede che inizierà la partita. Nel frattempo,ha accolto di nuovo tutti i giocatori di nazionalità straniera nel corso della giornata odierna, e la squadra si è riunita al completo presso la Continassa, focalizzata sull'importante sfida contro il. L'obiettivo dei bianconeri è di mantenere la continuità dopo la vittoria contro ilprima della pausa, cercando di conseguire la seconda vittoria consecutiva in questa stagione, avvenuta soltanto tra inizio e metà settembre contro