Come racconta Calciomercato.com,non è un intoccabile, resta sul mercato, se dovesse arrivare una proposta vantaggiosa per tutte le parti sarà ceduto. Tradotto, di fronte a un'offerta da almeno 70 milioni sarà impacchettato e spedito, con un 'grazie' e una bella pacca sulla spalla. Uno scenario difficile, ma non impossibile. Soprattutto ora che l'ex viola si è lasciato alle spalle il periodo buio, che ha ritrovato la luce. Che può tornare a essere quel giocatore devastante visto all'Europeo, quando per il suo cartellino servivano 100 milioni di euro.