Per Federico, gli Stati Uniti non sono stati sinonimo di tranquillità, almeno dal punto di vista calcistico e professionale. Negli ultimi quattro anni, il talentuoso giocatore è stato coinvolto in due estati tormentate durante i suoi soggiorni negli Stati Uniti. Ora, con la Juventus che si prepara ad affrontare il Barcellona nella prima amichevole della tournée americana, c'è molta curiosità su quanto spazio Massimiliano Allegri riserverà al numero 7.La stagione scorsa, Chiesa ha dovuto affrontare un lungo infortunio patito a gennaio 2022, perdendo così la tournée americana (annullata l'anno precedente a causa del Covid). Nonostante ciò, ha dimostrato sprazzi di grande talento e valore quando è tornato in campo, ma ha faticato a trovare un ruolo da titolare fisso nel sistema di gioco della Juventus, che adotta il modulo 3-5-2, non esaltando appieno le sue caratteristiche. Questi dubbi hanno portato la nuova dirigenza, guidata da Cristiano Giuntoli, aGiuntoli ha dichiarato che per loro i due giocatori sono incedibili, ma se dovessero arrivare offerte irrinunciabili, sarebbero costretti a valutarle attentamente.Finora, però, non sono arrivate offerte concrete per Chiesa, tranne quella proveniente dall'Aston Villa il mese scorso, che è stata rifiutata dal giocatore.I Reds sono da tempo interessati al talento di Chiesa fin dai suoi tempi alla Fiorentina, nonostante l'iniziale rifiuto del giocatore di trasferirsi a Torino. In queste giornate negli Stati Uniti, dove si sta svolgendo la tournée, potrebbe emergere una situazione clamorosa riguardante il futuro di Federico Chiesa, con il possibile interessamento di club importanti e nuove opportunità per il talentuoso giocatore.