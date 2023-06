La Gazzetta dello Sport lo ribadisce anche nell'edizione odierna: il futuro di Federicoè tutt'altro che scontato, sia per una questione economica che per un possibile equivoco tattico. La, infatti, ha bisogno di rientrare dagli 80 milioni di euro mancati per via della non partecipazione alla prossima Champions League, e l'esterno azzurro figura tra i giocatori sacrificabili avendo diverse pretendenti, innanzitutto in Premier League: in prima fila c'è il(che la Coppa europea più prestigiosa la disputerà), seguito a ruota da. Sempre all'estero, poi, restano sulle sue tracce- I bianconeri, intanto, hanno fissato il prezzo: servono almeno 60 milioni di euro, gli stessi investiti per strapparlo alla Fiorentina. Ma la questione economica verte anche sul nodo deldi contratto in scadenza nel 2025, che per la Juve non è al momento una priorità (tanto più perché ad oggi non c'è nemmeno l'intenzione di alzargli lo stipendio dai 5 milioni attuali).- L'altro tema invece, come anticipato, è legato direttamente al campo: Massimiliano, infatti, sembra orientato ad accantonare di nuovo l'ipotesi 4-3-3 e a ripartire dal, che però negli scorsi mesi ha messo in difficoltà Chiesa costringendolo a giocare a tutta fascia o da seconda punta invece che nel tridente, a destra o sinistra, come sperava. Un "problema" da non sottovalutare, che potrebbe incidere nella sua scelta sul futuro. E se Chiesa dovesse partire, secondo la rosea, la Juve potrebbe fare rotta su Nicolò, fresco di "dichiarazione d'amore" ai colori bianconeri...