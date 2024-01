Federico, insieme a é protagonista questa sera di una live su Twitch noto streamer di videogiochi. In questa sessione di intrattenimento virtuale, il trio bianconero si dedica a giocare a Fortnite, intrattenendo il pubblico e creando momenti di leggerezza. In questo contesto, Chiesa ha raccontato l'ultimo infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto fermo:"Si ho preso una botta, mi hanno tirato una botta, una contusione al ginocchio. Durante un’azione, ginocchio contro ginocchio e sono dovuto stare fermo. Le botte si prendono in campo se no a quest’ora…".