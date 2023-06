Lasi trova di fronte a sfide finanziarie a causa della mancata qualificazione alla prossima Champions League, che avrà un impatto significativo sulle finanze del club. Saranno necessari circa 120 milioni di euro provenienti dal player trading per bilanciare i conti. Inoltre,Il futuro della Juventus dipende anche dalla situazione legata a Federico Chiesa, prelevato definitivamente dalla Fiorentina, la cui operazione ha un costo che pesa sul bilancio del club. Il direttore sportivo Manna o il suo successore, Cristiano Giuntoli, dovranno cercare di ridurre tale cifra. Inoltre, l'anarchia tattica che spesso porta Chiesa ad allontanarsi dalle idee di gioco di Massimiliano Allegri aumenta la possibilità di una sua partenza.Attualmente, il mercato per Chiesa non è particolarmente vivace, e anche i club di alto livello in Europa che potrebbero permettersi un'offerta di almeno 50 milioni di euro, la valutazione stabilita dalla Juventus, hanno dei dubbi, legati prevalentemente alle sue condizioni fisiche. Saranno giorni, settimane di mercato intense. Il giocatore starà attento alle possibili opportunità che potrebbero presentarsi, questo è poco ma sicuro. Se rimarrà a Torino, l'obiettivo sarà riportarlo in condizione ottimale e metterlo in mostra il più possibile, magari valutando altre opportunità in futuro.