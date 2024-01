Nell'incontro odierno contro il Lecce, Massimilianosarà privo di Federico, alle prese con un problema fisico. Al suo posto, accanto a Dusannell'attacco della Juventus, ci sarà Kenan. Tuttavia, La Gazzetta dello Sport si interroga sul futuro, considerando l'esplosione di quest'ultimo. La Rosea presenta tre possibili scenari.Il primo prevede la cessione di Chiesa, giocatore che certamente non mancherà di attirare l'interesse del mercato. Un'altra ipotesi potrebbe essere l'alternanza tra Chiesa e Yildiz. Infine, si prospetta l'opzione del cambio modulo: Allegri potrebbe valutare il passaggio a un attacco a tre per consentire la coesistenza dei due talentuosi attaccanti. La domanda sul futuro rimane aperta, alimentando le speculazioni su come la Juventus gestirà le sue risorse offensive.