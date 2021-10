Federico Chiesa è uno dei giocatori più importanti per la Juventus e per la Nazionale italiana. L'ex viola ha impressionato non solo in Italia, ma anche in Europa con i successi in azzurro da trascinatore. E ha fatto storcere il naso infatti la sua esclusione dalla nomination dei 30 candidati al Pallone d'oro. Per la Juve Chiesa è incedibile, ma qualche club potenzialmente interessato all'acquisto c'è. Secondo la stampa inglese, come riporta Calciomercato.com,