Nonostante sia sembrato molto in forma nelle prime amichevoli, non si può escludere un addio dell'ultima ora di Federico Chiesa. Soprattutto se arrivasse quell'offerta da 50 milioni di euro. La Juve ha già in mente, secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore ideale per sostituire l'italiano. Si tratta di Jesper Lindstrom, 23enne fantasista in forza all’Eintracht.