La scorsa settimana c’è stato un nuovo incontro, senza significativi passi avanti ma che testimonia la volontà delle parti in causa di arrivare a una soluzione che possa accontentare entrambi, come si legge sulla Gazzetta. Un rinnovo che passa dai rapporti e dalle comuni speranze di continuare insieme. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e il diesse Giovanni Manna hanno ottimi rapporti con il procuratore di Chiesa e non temono brutti scherzi, nonostante il contratto in scadenza nel 2025. Non ci sono segnali in questa direzione, ma la Juve ha voluto incontrare Ramadani, strappando al procuratore la promessa che non porterà via l’attaccante a parametro zero.- Questo non significa che il rinnovo sarà imminente, perché nessuno ha fretta, ma c’è la volontà comune di prolungare. La Juve vorrebbe proporgli un rinnovo-ponte alla Rabiot: un altro anno di contratto alle stesse condizioni economiche (5 milioni di euro netti a stagione) con la promessa che se continuerà a fare bene appena possibile ci sarà un adeguamento dell’ingaggio, si legge. Così la Juve potrebbe ridurre i costi di ammortamento e mettersi al sicuro, viste anche le prestazioni di Chiesa. Il 7 al momento non pensa all’addio però da qui all’estate tutto può succedere. Giuntoli e Manna - conclude la Rosea -