Come racconta il Corriere dello Sport, un rinforzo sulle ali, in ogni caso, è già in casa e si chiama Chiesa. Federico sta proseguendo il lungo programma di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro di gennaio che l’ha costretto all’operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e ha fatto un grande passo in avanti. E’ infatti tornato a correre sul campo, come testimoniano i video postati sui social.