Test con l'Under 19 di Paolo Montero, quella sfiorata soltanto per, alla ricerca di minutaggio nelle gambe per poi presentarsi già martedì, a Lisbona, quantomeno a disposizione del tecnico. Allegri e lo stesso giocatore hanno resistito alla tentazione di una convocazione, anche simbolica: come racconta il Corriere dello Sport, il tecnico non ha cambiato i propri piani. Salvo sorprese, il giocatore non sarà convocato per la partita con l'Empoli, prima vorrà infatti vederlo in amichevole. Che è in preparazione.Già nel weekend potrebbe arrivare il test finale di Federico, che potrebbe essere pure una sfida in famiglia, approfittando del calendario con l'Under 19 di Paolo Montero. Da una parte chi non ha giocato contro l'Empoli in prima squadra, dall'altra chi non l'ha fatto contro il Cagliari in Primavera. Se tutto dovesse procedere secondo i piani, Allegri potrebbe ritrovare Chiesa già dalla Champions.