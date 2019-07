Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo DS della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa. "Aspettiamo che torni dalle vacanze per parlare con lui e suo padre" ha detto Pradè, rimandando ogni discorso al rientro in campo dei Viola.



LE SUE PAROLE - "Del suo futuro può rispondere solo Commisso. Per quanto mi riguarda, quando tornerà dalle vacanze, palerò con Federico, a cui spiegherò tutto il nostro progetto. Ci metteremo a tavolino e, in maniera molto serena, capiremo cosa ha recepito dal nostro discorso. Per ora non c’è stato nessun contatto".