Per Federico, l'estate precedente aveva rappresentato un periodo freddo come l'inverno più rigido, trascorsa a osservare i compagni allenarsi e giocare. L'esterno azzurro non aveva potuto partecipare al tour negli Stati Uniti, ancora in convalescenza dopo il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, che richiese un. La sua dedizione era chiara, lavorando instancabilmente in solitudine presso la Continassa, al fine di fare ritorno in campo al più presto. Tuttavia, le complicazioni che si presentarono durante il suo recupero resero tutto ancora più arduo.Fu a Udine, all'inizio di giugno, che Chiesa tornò titolare in campo nella partita finale dell'anno, segnando il suo secondo gol in campionato (il quarto in totale). Questo segnò l'inizio della sua rinascita e dell'avvio di una nuova stagione, una stagione che avrebbe iniziato dallo stesso stadio ma con uno spirito e una forma fisica completamente diversi.Quest'estate, per Federico, è stata un periodo ricco di. Era proprio ciò di cui aveva bisogno dopo i momenti di negatività che aveva dovuto affrontare a causa dei numerosi infortuni che avevano trasformato la sua stagione in una serie di sfide da superare. Questo è ciò che accade quando si è costretti a rimanere fermi per tanto tempo, anche se è più semplice raccontarlo che accettarlo. Nel campionato passato, Chiesa aveva accumulato meno di mille minuti di gioco, nutrendo frustrazione per non aver potuto contribuire maggiormente alla sua squadra. Inoltre, sono emerse voci di mercato legate al suo futuro e al rinnovo contrattuale (scadenza nel 2025). La decisione di Massimiliano Allegri di continuare con il modulo 3-5-2 della stagione precedente, un modulo nel quale Chiesa non si era mai sentito completamente a suo agio,Tuttavia, queste circostanze non sembrano aver avuto alcun impatto su di lui.