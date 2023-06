Una cessione eccellente per finanziare le basse bianconere. Come sottolinea Tuttosport, c'è il rischio che ci un addio pesante nella Juve quest'estate. C'è Bremer, che potrebbe avere persino più mercato in Premier rispetto Chiesa e Vlahovic, anche se Federico piace al Newcastle, chiamato a portare nelle casse societarie tanti milioni. E non solo. Tra i ceduti, Kulusevski e Pellegrini sono sulla via del riscatto e anche almeno uno tra Zakaria e McKennie. E poi? In uscita c'è anche qualche profilo minore (Rugani? Kostic? Nicolussi Caviglia?) e qualche giovane sacrificabile (Iling? Soulé? Barrenechea?).