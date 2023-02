, mamma di Federico Chiesa, ha parlato nel corso del documentario edito da Prime Video ( QUI IL RACCONTO DELL'ESTERNO ). Le sue parole:“Era un bambino iperattivo, da mamma ho detto che o lo stancavo con un’attività sportiva o non si sarebbe mai calmato. Ho avuto Federico molto giovane, siamo un po’ cresciuti insieme. Lo accompagnavo agli allenamenti tutti i giorni, lo portavo alle partite, ai tornei, ci sono sempre stata”.“Io non ci pensavo, lo guardavo in televisione, ho visto la smorfia di dolore e il suo urlo, ma era un’ipotesi cosi lontana da me l’infortunio grave che non ci ho creduto. Quando poi si è materializzato devo dire che ho più paura adesso”.“Non ha un buon rapporto perché è maschio, diciamo cosi. Non ha avuto grandi dolori, fisici o altro. I suoi momenti di down ho cercato di gestirli non facendoli vedere. Da mamma ho cercato di non fargli capire che avevo paura. Superato il momento magari c’è il crollo ma è il mio modo di essere. Ho paura che ci voglia tanto tempo prima che possa esprimersi ai livelli che aveva raggiunto. La paura è tanta, ovvio”.“Dopo una settimana sono andato a riprenderlo perché non sapeva niente di inglese, poi l’ho riportato in quinta ma sono stata coraggiosa e l’ho lasciato lì, ma alla fine ci è riuscito”.“Gli abbiamo fatto sentire vicinanza, presenza, forza. Siamo partecipi dei dolori e ognuno di noi cerca di aiutarlo come può”.“Mi commuovo solo alle graduation dei miei figli, è un grande traguardo per loro, vengono celebrati per la fatica affrontata”.“Siamo affiatati verso Federico, gli altri due fratelli hanno forse dovuto rinunciare a qualcosa per permettere a Fede di fare il suo percorso. Tutti hanno apportato un contributo nella costruzione della sua carriera, chiaramente il maggior contributo l’ha dato lui. I fratelli ci sono sempre stati però”.“Nella chat familiare ha scritto che sarebbe stato convocato, abbiamo prenotato subito i biglietti del treno e alle cinque partivamo. Eravamo tutti agitati. La paura c’è, è inevitabile, sapremo superare insieme anche questo”.