Salernitana-Juve, la probabile formazione di Allegri

Federico Chiesa sarà assente per Salernitana-Juventus; questa la notizia arrivata nel pomeriggio. Problema al ginocchio per il giocatore. Chiesa sarebbe sceso in campo dal primo minuto, era questa l'idea di Massimiliano Allegri, che avrebbe ricomposto la coppia con Dusan Vlahovic. Adesso, ad affiancare l'attaccante serbo, ci sarà Kenan Yildiz, con Milik pronto a subentrare nel secondo tempo.Per il resto, tutto rimane come nei programmi. In difesa nessun cambiamento, visto anche che le scelte sono praticamente obbligate, con l'assenza di Alex Sandro. Gatti-Bremer-Danilo il terzetto arretrato, con Kostic da una parte e dall'altra Weah, favorito su Miretti per giocare dal primo minuto. Se invece fosse l'italiano a scendere in campo, allora ci sarebbe Mckennie spostato sulla destra. Rabiot e Nicolussi Caviglia gli altri due centrocampisti.