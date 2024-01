Massimiliano Allegri riceve positive notizie in vista della partita di martedì sera contro il Sassuolo. Secondo le informazioni di Sky Sport, durante l'ultimo allenamento odierno,ha partecipato parzialmente all'allenamento con il gruppo a disposizione del tecnico livornese. A meno di sorprese dell'ultimo minuto, si prevede che Chiesa verrà convocato per la sfida contro i neroverdi di Dionisi. Questo segnale di recupero rappresenta un incoraggiamento per la Juventus, offrendo maggiori opzioni e potenzialmente reintegrando un elemento chiave in vista dell'importante incontro di campionato. Al momento, Yildiz sembra comunque in vantaggio per giocare dal 1'.