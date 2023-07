La Juventus sta ancora aspettando i veri colpi di mercato per questa estate. Nonostante l'arrivo di, c'è la sensazione che la squadra abbia ancora bisogno di rafforzarsi. Tuttavia, per realizzare i grandi affari desiderati,Il neo direttore sportivo Giuntoli, in attesa dell'ufficializzazione della sua nomina, sta considerando due alternative per generare entrate. La prima opzione riguarda la cessione dei giocatori in esubero, che attualmente sono numerosi nella rosa bianconera. Ci sono giocatori comee potrebbero essere ceduti. Inoltre, ci potrebbero essere uscite secondarie, come, che potrebbero portare un certo guadagno. Anche la cessione di giocatori più esperti come, anche se non garantirebbe grandi introiti attraverso il trasferimento, permetterebbe di risparmiare considerevolmente sui salari. Questo è un compito che il precedente direttore sportivo non è riuscito a completare appieno, complicando così anche il lavoro del nuovo dirigente della Juventus.L'altra opzione è quella di sacrificare un giocatore di calibro, che comporterebbe una perdita di qualità nella rosa, ma sarebbe più sicura dal punto di vista economico. Sono emerse voci recenti riguardo ae successivamente a, anche se si parla di valutazioni economiche molto diverse (il serbo viene valutato circa il doppio del primo). Tuttavia, attualmente nessuno dei giocatori sacrificabili sembra avere un mercato adeguato che possa portare le entrate necessarie nelle casse del club.